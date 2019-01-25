اتفاقية تعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة ترجمان»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت موانئ دبي العالمية ومجموعة ترجمان لخدمات الترجمة، اتفاقية تعاون مشترك لتصبح من خلاله ترجمان المزوّد الرئيسي لخدمات الترجمة لدى موانئ دبي العالمية.

وقع الاتفاقية نيابة عن مجموعة ترجمان عبدالعزيز السبهان رئيس مجلس الإدارة، وعن موانئ دبي العالمية عمر الشريف مدير أول الشؤون الإدارية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ترجمان، أن معايير الأداء المتميز والدقة والسرعة في توفير الخدمة هي من أساسيات العمل داخل المجموعة، وهو ما ميّزها بالعمل وجعلها تحظى بثقة العديد من المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات، وأن نكون شريكاً فاعلاً في التحضير لفعاليات إكسبو 2020.

وقال السبهان: نؤكد التزامنا بتقديم الخدمات بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات موانئ دبي العالمية، على نحو يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وخطط عملهم الداعمة لتوجه الدولة.