جامعة الإمارات للطيران تشارك بالقمة العالمية للاستثمار في القطاع بدبي الأحد

المصدر: دبي - البيان

تشارك جامعة الإمارات للطيران في الدورة الأولى من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي تنطلق الأحد في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وتهدف القمة، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، إلى عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة الطيران، علماً بأن القطاع يشكل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي لدبي وفقاً لتقرير أكسفورد الاقتصادي.

وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «تدعم جامعة الإمارات للطيران نمو صناعة الطيران في الإمارات من خلال برامجها ومبادراتها التي تسهم في تجهيز الطلبة على تلبية متطلبات الصناعة في المستقبل.

وتتعاون الجامعة مع الشركاء باستمرار لتقديم برامج تعليمية وشراكات ومشاريع أكاديمية جديدة. وتؤكد مشاركتنا في القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التزامنا دعم الصناعة من خلال تخريج طلبة يتمتعون بالخبرة والمعرفة المتعمقة في هذا المجال».

وتتيح الجامعة مجموعة واسعة النطاق من الفرص التعليمية المصممة لتزويد الطلبة بأفضل التخصصات المتعلقة بالطيران. ويمكن للطلبة الاختيار من بين البرامج المهنية، برامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا وتشمل هندسة الطيران، إدارة الطيران، دراسات سلامة وأمن الطيران، الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، تصميم أنظمة الطائرات من دون طيار، هندسة صيانة الطائرات وغيرها.

وستشارك جامعة الإمارات للطيران في العديد من المعارض والفعاليات هذا العام، ومنها معرض التعليم الدولي، الحدث الرائد في مجال التعليم العالي، الذي سيُفتتح في 30 يناير في مركز إكسبو الشارقة ويستمر ثلاثة أيام. ويشكل المعرض منصة مثالية للمؤسسات التعليمية، للتواصل مع الطلبة المهتمين، من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، الذين يرغبون باستكمال دراساتهم العليا في تخصصات مختلفة.