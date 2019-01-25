3.65 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.65 مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة 2.4 مليار من خلال 249 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 570 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 725 مليوناً و477 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 530 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليوناً في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 108.2 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 61 مليوناً.

وسجلت الرهونات 2.4 مليار درهم، منها 110 رهونات أراض بقيمة 1.4 مليار، و139 رهن فلل وشقق بقيمة مليار درهم، أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 750 مليوناً ورهن بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 350 مليوناً.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية في دبي أمس 529 مليون درهم، حيث تم تسجيل 125 مبايعة بقيمة 281 مليوناً، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 162 مليوناً، و103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 119 مليوناً.