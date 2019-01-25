«بوينغ»: «الإمارات» غيّرت مفهوم الطيران في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت بوينغ لإنتاج الطائرات التجارية إن طيران الإمارات، الأكبر في العالم من حيث عدد الركاب، غيّرت مفهوم الطيران في العام الماضي 2018، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ أمس.

وأضافت الشركة الأمريكية أن طيران الإمارات خرجت من عام 2018 ودخلت 2019، مع مزيد من المبادرات في مواصلة توسيع الأسطول وشبكة الخطوط والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، سواء على الأرض أم في الأجواء.

وتابعت أن عدد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات ارتفع خلال الـ12 شهراً الماضية إلى 59 مليوناً، وقدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست. وفي عام 2018 سيّرت طيران الإمارات أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها البالغ عددها 274 طائرة نحو 908 ملايين كيلو متر حول الكرة الأرضية.

وقال تيم كلارك، رئيس تنفيذي طيران الإمارات: «إن طموحاتنا دائماً تنبع من التزامنا بمواصلة تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، لجعل تجربة عملائنا أكثر تميزاً، وعملياتنا التجارية أعلى كفاءة، رغم مختلف التحديات التي قابلتنا في عام 2018، فقد واصلنا تعظيم العائدات من خلال تخصيص السعة المقعدية المناسبة لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل، ومراقبة النفقات، واستخدام التقنيات الجديدة لجعل أعمالنا وعملياتنا أكثر مرونة، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات لإتاحة خيارات أوسع وأفضل من دون المساس بجودة الخدمات والمضي قدماً في النمو وتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً».