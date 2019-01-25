التضخم السنوي يستوعب ضريبة القيمة المضافة ويرتفع هامشياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استمرت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة انحسارها على أساس سنوي، خلال ديسمبر الماضي بعدما ارتفعت في يناير 2018، عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 0.34% في ديسمبر منخفضاً من معدله في نوفمبر البالغ 1.34%، ويعد مستوى التضخم المحقق في ديسمبر الأدنى على مدار العام بأكمله مقابل ارتفاعات تتراوح من 1.62% إلى 4.76% خلال أشهر العام الماضي، في مؤشر قوي على استيعاب تأثيرات الضريبة.

ويأتي انحسار التضخم بدعم من تراجع «السكن والمياه والكهرباء والغاز»، التي تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 4.99%.

كما تراجعت «خدمات الصحة» بنسبة 0.11%، بينما ارتفعت باقي المجموعات وتصدرها «الملابس والأحذية» بنسبة 18.7% و«المطاعم والفنادق» 7.2% والاتصالات 3.84%. ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.31% في ديسمبر الماضي.