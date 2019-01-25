الابتكار يعيد رسم خريطة قطاع الخدمات المالية

المصدر: دبي- البيان

ستأتي موجة الابتكارات الهائلة المُقبلة بقطاع الخدمات المالية مدفوعة باستحداث صناعات وأعمال جديدة، وذلك بحسب نتائج تقرير «الخدمات المالية لعام 2019» الصادر عن «أوليفر وايمان» أمس بعنوان «حان الوقت للبدء من جديد»، خلال الاجتماع العالمي السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويسلّط التقرير الضوء على منهج ناشئ يتمحور حول استحداث مجالات جديدة ومبتكرة Greenfield، بما يتيح للشركات الحالية التحرر من قيود أنظمتها القديمة، والنماذج التي لا تواكب المرحلة الحالية المتعلقة بتطوير الأعمال والمواهب، ويرتكز هذا المنهج على استحداث أذرع تجارية جديدة وتقنيات حديثة وحلول جديدة للعملاء.

مسارات مستقبلية

وقال تيد موينيهان، الشريك الإداري ومدير قطاع الخدمات المالية في «أوليفر وايمان» عالمياً: «لا تزال عمليات قطاع الخدمات المالية ذات المنتجات الإلكترونية- حركة الأموال وتخزينها- تعتمد اعتماداً كبيراً على الأساليب اليدويّة التقليدية؛ لذا تتطلّع الشركات والمؤسسات القائمة إلى التحرر من قيود البنية التحتية القديمة وخوض مسارات مستقبلية خالية من أي عقبات أو أعباء.

وبدأت تنتشر الكثير من الأمثلة الواضحة في هذا السياق حيث تعتزم مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند المصرفيّة قريباً إطلاق منصة إقراض المستهلكين الرقميّة المستقلة Bó، والتي تم تطويرها في أقل من 12 شهراً بالاعتماد على تكنولوجيا جديدة.

من جهة ثانية، حقق بنك أستراليا الوطني «NAB» نجاحاً لافتاً بعد تطبيق حلول «كويك بيز» الرقمي للإقراض دون ضمان؛ فيما استطاعت شركة التأمين الألمانية «إي آر جي» أو (ERGO) تطوير منصة «نيكسبل» (Nexible) التي تمثل حلاً تنافسياً لأنشطتها الحالية في قطاع التأمين على السيارات.

إلى جانب ذلك، أعلن مصرف «جولدمان ساكس» عن إطلاق منصة ماركوس (Marcus) الإلكترونية للقروض الشخصية في كلٍ من الولايات المتحدة وأوروبا، ما سمح له بالدخول بقوّة إلى قطاع الخدمات المصرفية للمستهلكين.

قوة الابتكارات

ويُسهم المتنافسون في القطاع الرقمي في إلهام وتحفيز الشركات القائمة على مباشرة العمل بمجالات جديدة. وفي ضوء ذلك، استطاعت منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في كوريا الجنوبية «كاكاو» جذب نحو 6 ملايين اشتراك في غضون أقل من عام، فيما استطاعت مثيلاتها «مونزو» و«ريفولت» وغيرهم في المملكة المتحدة تعزيز نمو قاعدة عملائهم من 0.6 إلى 2.5 مليون عميل خلال عام واحد.

وفي الولايات المتحدة قام بنك تشايم بفتح ما يزيد عن مليوني حساب للمعاملات الماليّة بدون رسوم. وعلى مستوى أسواق الصرف الأجنبيّة، نجحت شركة إكس تي إكس ماركتس في الاستحواذ على 10% من حصة السوق في غضون 3 سنوات لتصبح بذلك ثاني أكبر مُتعامل بالسوق خلال 2018.

المزايا نفسها

ويتوجب على الشركات والمؤسسات المالية التقليدية توفير المزايا نفسها التي لدى المُنافسين في القطاع الرقمي بما يضمن نجاحها خلال المرحلة المستقبليّة.

على سبيل المثال، يبلغ متوسط عدد العملاء الذين يخدمهم كل موظف في بنك مُنافس قائم على الرقمية 2.500 عميل مقارنة بـ 1.000 عميل في البنوك التقليدية القائمة، كما يُطلق المتنافسون في القطاع الرقمي منتجات أو خدمات جديدة كل أسبوعين وهو ما يستغرق مُدداً زمنية تتراوح بين 3- 6 أشهر من الشركات التقليدية.

ويمثل الاعتماد على المجالات الجديدة المبتكرة محاولة واعدة لتزويد العملاء بعروض وخدمات تضاهي أو حتى تتخطّى ما يقدّمه المنافسون في القطاع الرقمي.

ومن خلال تسخير التقنيات المتطورة والاعتماد على منصة مفتوحة وخدمات الأطراف الخارجية، يُمكن تطوير منصات جديدة لقطاع المصارف والتأمين في غضون عام واحد، وبتكلفة تتراوح بين 10 و60 مليون دولار.