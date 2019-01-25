بلير يدعو لاستفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المصدر: دافوس - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أمس، إنه يتعين على بريطانيا إجراء استفتاء آخر لوضع نهاية لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تتسم بالفوضى، وهو يرى أن فرص إجراء هذا الاستفتاء تزيد الآن على 50 % فيما تزايدت تحذيرات الشركات والمؤسسات من خسائر عنيفة لبريطانيا جراء الخروج غير المنظم ودون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بلير، الذي يعارض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لتلفزيون رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس: «أعتقد أننا إذا أجرينا استفتاء آخر فإن ذلك سينهي الأمر فعلياً. أشخاص مثلي سيقبلون إذا صوّتت البلاد مرة أخرى لصالح الخروج».

وأضاف: «لكنني أعتقد أننا إذا خرجنا دون العودة مرة أخرى للشعب، وسط هذه الفوضى وفي ظل هذه الظروف، سيحدث ذلك انقسامات أكبر».

ومع بدء العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لم يتم التوصل بعد لاتفاق على شروط الخروج أو مستقبل العلاقات، بعدما تعرض الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي لهزيمة ساحقة في البرلمان الأسبوع الماضي.

مفاوضات مخزية

من جانبه انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «ايرباص»، توم أندرز، طريقة تعاطي الحكومة البريطانية مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ولفت إلى أن إيرباص يمكن أن تنضم لشركات أخرى في دراسة الانتقال من بريطانيا، في حال تركت الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

وقال أندرز إن عملية المفاوضات المستمرة منذ عامين بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت «مخزية».

وأضاف في رسالة مصورة: «صناعة الفضاء الجوي البريطانية تقف الآن عند حافة منحدر».