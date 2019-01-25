ستيفن روك رأس الخيمة تدشّن أكبر حفارة هيدروليكية بمنطقة الخليج

المصدر: رأس الخيمة ـــ البيان

كشفت شركة ستيفن روك رأس الخيمة عن تدشين أكبر حفارة هيدروليكية في منطقة الخليج العربي لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع المحاجر بالإمارة.

جاء ذلك بحضور المهندس نصر البسطامي مدير عام شركة ستيفن روك، وبوب دي لانج الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة كاتربيلر، وعصام البحر رئيس مجلس إدارة شركة محمد عبدالرحمن البحر، الوكيل الرسمي لشركة كاتربيلر في الإمارات.

وقال المهندس نصر البسطامي المدير العام لشركة ستيفن روك إن الشركة قامت بشراء 26 معدة لدعم العمليات التشغيلية في محجر خور خوير الذي يعد واحداً من أكبر المحاجر في العالم، وبقدرة إنتاجية أكثر من 60 مليون طن سنوياً من الحجر الجيري عالي الجودة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وترسيخ مكانتنا مع شركة أحجار رأس الخيمة راك روك، باعتبارنا واحدة من أكبر مشغلي المحاجر في العالم.

وأضاف: تعمل شركة ستيفن روك منذ اكثر من 40 عاماً وتعد إحدى أكبر شركات المحاجر العالمية بطاقة إنتاجية من خلال مواقعها الثلاثة (إضافة إلى شركة أحجار رأس الخيمة) تتجاوز 80 مليون طن سنوياً من الحجر الجيري والدولوميت والجابرو عالي الجودة المستخدمة في مواد البناء وتصنيع مادة الأسمنت وصناعة الصلب في منطقة الخليج وخارجها.