مشاريع متنوعة بمعرض «عقارات النيل» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

افتتح الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، أمس، الدورة الثانية لمعرض «عقارات النيل» في مركز أبوظبي الدولي للمعارض وذلك بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتشارك في المعرض الذي يستمر 3 أيام 8 شركات عقارية كبرى مصرية عرضت مشاريع سكنية متنوعة في محافظات مصر المختلفة خاصة مناطق القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة.

وأكد الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان في تصريحات للصحفيين أن استضافة أبوظبي للمعرض العقاري المصري يجسد قوة ومتانة العلاقات بين الإمارات ومصر حكومة وشعباً، مشيراً إلى أن المعرض يتميز بمشاركة شركات عقارية كبرى طرحت مشاريع متميزة، متوقعاً أن يستقطب مستثمرين إماراتيين إضافة إلى أبناء الجالية المصرية.

كما توقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخراً قرارات عدة لدعم مناخ الاستثمار فيها. وقالت نبيلة مكرم إن المعرض يعد واحداً من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية.

وحداتوعرضت الشركات العقارية وحدات سكنية في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر بأسعار للمتر المربع من دون تشطيب تتراوح بين 9600 - 20 ألف جنيه، كما عرضت فيلات سكنية (طابق أرضي وأول وروف) بأسعار تتراوح بين 9.5 - 12 مليون جنيه على أن يتم التسليم خلال مدة زمنية تتراوح بين عامين إلى 4 أعوام.

وأكد أحمد حسام مسؤول المبيعات في شركة وادي النيل أن شركته طرحت فيلات مستقلة بأسعار بين 9.5 - 12 مليون جنيه، واستبعد حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصري خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى وجود طلب قوي من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية.

مشاريع

وأوضح محمد عطية مسؤول المبيعات في شركة أكام أن لدى شركته مشروعاً سكنياً في العاصمة الإدارية يتكون من 1500 وحدة سكنية وتبدأ أسعار المتر من دون تشطيب لديها من 9600 – 13.5 ألف جنيه. وتطرح الشركة طرقاً متنوعة للسداد على 10 سنوات ومن دون مقدم. وسيتم التسليم خلال 3 سنوات.

وأوضح محمد حسن، مسؤول المبيعات في مجموعة بورتو جروب أن المجموعة عرضت وحدات سكنية وفيلات في مشاريعها في القاهرة الجديدة وأكتوبر والعين السخنة.

مشيراً إلى أن المجموعة أسست لها مقراً في الإمارات لاستقطاب المستثمرين الإماراتيين وكذلك المصريين، وأوضح أن 80% من المشترين لمشاريع الشركة من المصريين و20% من الإماراتيين، لافتاً إلى أن الشركة تقدم تسهيلات للراغبين في الشراء من بنوك إماراتية وخليجية.

وتوقع الدكتور باسم كليلة، رئيس الشركة المنظمة للمعرض أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين والمصريين المقيمين في أبوظبي بسبب تمتعهم بالقوة الشرائية الكبيرة، متوقعاً أن تشهد الدورة الحالية للمعرض إقبالاً ومبيعات أكبر من الدورة الماضية التي بلغ عدد زوارها 3834 زائراً ومبيعاتها 1.1 مليار جنيه.