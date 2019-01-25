«مايكروسوفت داينمكس 365» يساعد على التحوّل الرقمي للحكومات

المصدر: دبي- البيان

قال كيث فينر مدير مجموعة داينمكس 365 للأعمال لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا إن الحكومات في الوقت الحاضر تتعرض إلى طلبات متعددة ومصادر بيانات متباينة.

فضلاً عن الاضطرار للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى الواردة من قنوات اتصال متعددة. وشدد على أن مواجهة هذه التحديات أثناء محاولة تزويد العملاء بتجارب إيجابية هي إشكالية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون مرهقة جدا مع مرور الوقت، وهذا ما يساعد على تفسير سبب بلوغ معدل متوسط إجمالي الحركة السنوي للعملاء حوالي 29٪، وفقاً لتقرير تقييم الموارد البشرية والعمليات لعام 2017/‏2018.

وأضاف فينر أن تجربة العملاء هي شيء يجب على الحكومات أن تفكر فيه بشكل أكبر وأكثر جدية.

حيث لا يعد التحول الرقمي مجرد أداة لتعزيز العمليات أو وسيلة لإعادة تحسين نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات، بل يمتلك التحول الرقمي القدرة أيضاً على إشراك المواطنين وتمكين وكلاء الخدمات العامة، وفي هذا الصدد تواجه حكومات منطقة الخليج نفس التحديات التي يواجهها تجار التجزئة أو المصنعون أو أصحاب الفنادق في كيفية معاملة المواطن كعميل.

وقال إن حزمة داينمكس 365 تتيح إمكانية الوصول إلى أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في تطبيق مخصص وموجه لتمكين الحكومات، حيث تضم هذه الحزمة مجموعة من أدوات تخطيط الموارد التي تعزز من إنتاجية المنظمات.

وكذلك تجهيز أقسامها مثل قسم العمليات أو خدمة العملاء أو المالية بإمكانات توسيع نطاق عالمية وذكاء رقمي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتعزيزه، تقدم التطبيقات مستوى أفضل من الظهور على عدة أنظمة وتجعل من العمليات أفضل اتصالاً ببعضها البعض، كما تقدم رؤى استراتيجية تعتمد على البيانات وبالتالي تمكن الحكومات من تغيير شكل نماذج أعمالها وخدماتها.

حسابات

ويساعد داينمكس 365 موظفي الحكومات من إحصاء الحسابات ومعرفتها بشكل أسرع وكذلك ضمان تحقيق الامتثال العالمي وتقديم تقارير عميقة تساهم في زيادة إنتاجية الخدمات والأعمال والأداء الحكومي. وسيوفر هذا الحل أيضًا المرونة والفعالية المطلوبة لمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، مما يتيح المزيد من التخطيط الفعال، وتوفير الموارد وإدارة التكاليف.

فضلاً عن تلبية رغبات المواطنين دائمًا وذلك بفضل طريقة العمل الذكية. وبفضل برامج مثل داينمكس 365 تستطيع المنظمات والهيئات الحكومية في فتح مجال الابتكار والمنافسة الشديدة وكذلك الاستفادة من هذه الفرص عن طريق إدارة عمليات محددة، ولعب دور رئيسي في تسريع عمليات التحول الرقمي، وبالتالي القدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة وتوفير فرص عمل جديدة.

نظام شامل

يمكن داينمكس 365 الحكومات وقادة الأعمال بفضل نموذج توحيد البيانات والوصول إلى نظام معلومات شامل يسمح لهم باتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، كما يساعد داينمكس 365 على توفير رؤية شاملة لكل الأعمال التي تحتاج إلى إحصاء الأرقام. ويمتلك داينمكس القدرة على تمكين الموظفين أيضاً من إدارة العمليات الحيوية بطريقة سريعة تتوافق مع المتطلبات المتغيرة للمواطنين والمجتمع.