التضخم في الإمارات ينخفض لأدنى مستوى خلال سنة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استمرت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة بانحسارها على أساس سنوي، خلال ديسمبر الماضي بعدما ارتفعت في يناير 2018، عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 0.34% في ديسمبر منخفضاً عن معدله في نوفمبر 1.34%.

ويعد مستوى التضخم المحقق في ديسمبر الأدنى على مدار العام، مقابل ارتفاعات تتراوح من 1.62% إلى 4.76% خلال أشهر ٢٠١٨، في مؤشر قوي على استيعاب تأثيرات تطبيق الضريبة. ويأتي انحسار التضخم على أساس سنوي بدعم رئيس من تراجع مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز»، التي تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 4.99%.