«أودي» تقدم إلى منتدى دافوس أسطولاً من السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

باعتبارها الشريك الحصري لتقديم خدمة التوصيل للضيوف المشاركين، قدمت شركة أودي أسطولاً مكوناً من 50 سيارة Audi e-tron لاستخدامها، خلال الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس.

وجميع السيارات كهربائية بالكامل؛ أي أنها تعمل بالطاقة النظيفة. ومن خلال حاويات الشحن المتنقلة، تعرض الشركة إمكانية استعمال البطاريات المستعملة للسيارات الكهربائية. وقال برام شوت رئيس مجلس إدارة «أودي إيه جي»:

«نحن بصدد التركيز على تطوير حلول السيارات المستدامة بمنتهى الوضوح والإصرار استعداداً للمستقبل. وفي نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكننا إبراز وجهة نظرنا المتعلقة بالسيارة الكهربائية العملية، ويمكننا إتاحة فرصة تجربتها مباشرة لكثير من الأشخاص».

وتُعد سيارة Audi e-tron أول سيارة كهربائية بالكامل مُعدة للإنتاج التجاري من مصنِّع السيارات الفاخرة، الذي يقع مقره في إنغولشتات. وتلقت الشركة أكثر من 20,000 طلب لحجز هذا الطراز الذي سيصل إلى صالات العرض بأوروبا خلال الأسبوع المقبل.

ومرة أخرى، تعتزم الشركة من خلال أسطول السيارات المخصص لتوصيل الضيوف والمكون من 50 سيارة Audi e-tron إبراز الجانب العملي لهذه السيارة في الجبال الثلجية السويسرية- وكذلك في الطقس الصعب والتضاريس الوعرة التي تتميز بها المنطقة. وجهّزت أودي 3 حاويات شحن متنقلة تبلغ قدرتها 700 كيلوات وسعتها 1.14 ميجاوات/‏‏ ساعيّ لضمان أن يحصل الأسطول الذي سيُستخدم بشكل مكثف على الطاقة الكهربائية النظيفة بسرعة كبيرة.