إطلاق علامة إيست من «نون»

المصدر: دبي- البيان

تواصل «نون»، السوق الرقمية التي انطلقت من المنطقة، توسعة محفظة منتجاتها مع إطلاق علامتها الخاصة «إيست»، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات أكثر مرونة.

وتم فعلياً طرح نحو 90 منتجاً لعلامة «إيست من نون» على منصة التجارة الإلكترونية، وبأسعار تنافسية. وتركز تشكيلة «إيست من نون» على التصاميم الكلاسيكية البسيطة، وتتميز بكونها عملية وقابلة للاستخدام على المدى الطويل. وتعاونت «نون» في تطوير علامتها الخاصة مع عدد من أفضل المصنّعين والمزودين الموثوقين لضمان استخدام أفضل المنتجات والتقنيات في صناعة المنتجات الجديدة. وستواصل «إيست من نون» توسعة المنتجات التي تقدمها لتغطي احتياجات العملاء على كافة المستويات، والمنتجات متوفرة حالياً في الإمارات، وسيتم إطلاقها قريباً في السعودية.