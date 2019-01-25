الديزل الأعلى ارتفاعاً بين مجموعات مواد البناء بأبوظبي في ديسمبر 2018

سجلت مجموعة الديزل أعلى ارتفاعٍ في أسعار مواد البناء خلال ديسمبر 2018 مقارنة بديسمبر 2017.

وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر ديسمبر 2018، والذي يستعرض حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسية البالغة 21 مجموعة وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات الرامية إلى تطوير قطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات المرتبطة به.

أظهر تقرير المركز لديسمبر 2018 ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» 18.6%، ومجموعة «أدوات النقل» 16.8%، و«المواد العازلة» 9.6% مقارنة بديسمبر 2017، فيما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك للمباني» بنسبة 15.3%، ومجموعة «أسلاك/‏الأبراج السكنية» بنسبة 7.6% ومجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 7.4% خلال ديسمبر 2018 مقارنة بديسمبر 2017.

كما شهد شهر ديسمبر 2018 ارتفاع متوسطات أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 19.0%، ومجموعة «أنابيب (PVC)»بنسبة 7.1%، ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2018. وانخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب (uPVC)» بنسبة 10.0%، ومجموعة «الديزل» 9.1%، ومجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 4.9% .

وخلال الربع الرابع 2018 مقارنة بنفس الربع من العام السابق ارتفع متوسط أسعار مجموعات «الديزل» 28.7%، ومجموعتي «المواد العازلة» و «أدوات النقل» 13.9%، بينما انخفضت متوسط أسعارمجموعات «كابلات الكهرباء» بنسبة 5.8% ومجموعة «أسلاك للمباني» بنسبة 3.6% ومجموعة «أسلاك/‏الأبراج السكنية» 2.6%.أبوظبي- البيان