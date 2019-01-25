34.65 ألفاً يجتازون اختبار المستوى الأول لبرنامج المحلل المالي المعتمد

المصدر: دبي- البيان

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء إدارة الاستثمار، نجاح 34.65 ألفاً من إجمالي 77.24 ألف مرشّح ممّن تقدّموا لاختبار المستوى الأول لشهادة المحلل المالي المعتمد، الذي عُقد في ديسمبر 2018 (بنسبة 45 %).

وينتقل بهذا المرشحون الناجحون إلى المستوى الثاني من برنامج المحلّل المالي المعتمد، الذي يمثل المستوى الثاني من أصل ثلاثة مستويات يلزم اجتيازها للحصول على شهادة محلل مالي معتمد . وشهد امتحان ديسمبر 2018 استمراراً في زيادة أعداد المتقدمين لامتحان المستوى الأول من البرنامج بنسبة تجاوزت 13 % عن المتقدمين في العام 2017.

يتطلب الحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد اجتياز المرشّح ثلاثة مستويات من الاختبارات التي تُعد الأكثر صرامة في مهنة الاستثمار، واكتساب المتقدّم الخبرة المطلوبة والمحددة بالعمل لمدة أربع سنوات في قطاع الاستثمار والتوقيع على تعهد بالالتزام بالميثاق الأخلاقي والمعايير المهنية للمعهد.

وكذلك التقدم بطلبات عضوية لجمعية المحللين الماليين المعتمدين لاكتساب حق الانتماء لعضويتها. ينجح أقل من مرشح من بين كلّ خمسة من المرشحين الذين يبدؤون البرنامج في الحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد. كما يحتاج المرشحون الناجحون ما معدله أربع سنوات لإتمام برنامج المحلل المالي المعتمد.

134 مركزا

وعُقد امتحان المستوى الأول في ديسمبر الماضي في 134 مركزاً للامتحانات في 85 مدينة عبر 46 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم. وتظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ صاحبة النمو الأكبر في أعداد المرشحين، حيث تقدّم 45.559 مرشح للامتحان، لتسجّل بذلك زيادةً بنسبة 19 بالمائة مقارنةً بديسمبر 2017.

ويُشكّل المرشحون من آسيا والمحيط الهادئ 59 بالمائة من إجمالي المرشحين للبرنامج عالمياً، مقارنةً بحوالي 24 % (18871) من الأمريكيتين وحوالي 17 % (12815) من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

منصة فعالة

يقدّم برنامج المحلل المالي المعتمد منصة فعالة أُعدت خصيصاً للخبراء والمهنيين في القطاع، فضلاً عن التحديثات السنوية للمنهاج بما يضمن حفاظ شهادة المحلل المالي المعتمد على مكانتها كمعيار عالمي في هذا المجال. ويشمل المنهج الدراسي المعايير الأخلاقية والمهنية.