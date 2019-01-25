ماندارين أورينتال جميرا دبي يستعد لاستقبال ضيوفه

المصدر: دبي- البيان

من المقرر افتتاح أول فنادق ماندارين أورينتال في الشرق الأوسط وهو ماندارين أورينتال جميرا دبي، خلال الربع الأول من العام 2019.

ويضم المنتجع 178 غرفة فسيحة و78 جناحاً على مسافة قريبة من مياه البحر. ويحمل تصميم الغرف توقيع المصمم العالمي الشهير جيفري ويلكس.

وستستقبل ردهة الفندق الضيوف عند وصولهم بسلسلة من الأضواء تؤدي إلى الواجهة البحرية، عبارة عن 14 شجرةً برونزيةً بطول 7 و8 و9 أمتار - وتضمّ كل منها 900 مصباح - فتشكّل مظلةً من الكريستال والأضواء المتلألئة واللامعة لتعكس بذلك منظر البحر. وتنفتح المساحة الواسعة على منطقة خارجية تشتمل على ممرات مائية وجسور حجرية لتشكّل طريقاً نحو الساحل.

وبوسع الضيوف استكشاف فيض من الأطايب الشهية في رحاب المطاعم والردهات الستّ في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي حيث سيحمل مطعم تاشكا ضيوفه في رحلة طهي عبر البرتغال. أمّا مطعم نيتسو الياباني فسيقدم أسلوب طهي واراياكي التقليدي وسط أجواء عصرية، ليتلذّذ الضيوف بأشهى المأكولات اليابانية الأصيلة

وسيحتضن المنتجع أيضاً مطعم ذا باي الذي يوفر مأكولات تلبّي أذواق كافة أفراد العائلة وإطلالات بانورامية على الخليج العربي. أما ردهة نور لاونج فتفتح على مدار الساعة وتزخر بأجواء الاسترخاء، في حين يُعدّ ماندارين كيك شوب وجهةً في حد ذاته. أمّا من يفضلون تناول الطعام في الهواء الطلق.

فيمكنهم زيارة صن فايب. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي على سبا تبلغ مساحته 2000 متر مربع ونادٍ رياضي مجهز بأحدث المعدات أمّا محبّو ماندارين الصغار فيمكنهم إطلاق العنان لمخيلاتهم في نادي «ليتل نومادز» مع مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تمضية ساعات مليئة بالمرح في بيت الشجرة الملوّن.