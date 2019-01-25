«سي بي آر إي» تدخل قائمة «فورتشن» للسنة السابعة على التوالي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سي بي آر إي العالمية» للاستشارات العقارية، أمس، احتلالها أعلى مرتبة لشركة عقارية على قائمة «فورتشن للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم 2019»، وذلك بعد دخولها القائمة للسنة السابعة على التوالي.

وتصدرت سي بي آر إي القطاع العقاري في اثنين من مقاييس الأداء الرئيسية ــ وهي إدارة الأفراد والقدرات العالمية، وحلت ثانية في مقاييس جودة الخدمة، وجودة الإدارة، والابتكار، والسلامة المالية.

واستخدام أصول الشركات، والاستثمار طويل الأجل. وارتقت مكانة سي بي آر إي على تصنيف فورتشن بوتيرة متسارعة منذ دخولها القائمة قبل سبع سنوات، لتتصدر الآن ولأول مرة تصنيف الشركات العقارية. ومن قاعدة تضم حوالي 1500 شركة، قيمت مجلة فورتشن 680 شركة من 30 دولة لتحديد الشركات الأكثر إثارة للإعجاب.