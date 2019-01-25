طيران الاتحاد تسجل أفضل التزام بمواعيد الإقلاع والهبوط في ديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

سجّلت الاتحاد للطيران أفضل نتائجها التشغيلية لشهر ديسمبر منذ 2010 على صعيد معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، لتختتم عامًا ناجحاً لعمليات الطيران.

وخلال العام الماضي، سجّلت الاتحاد انضباطاً في مواعيد الرحلات على امتداد شبكة الوجهات بلغ 82% لمواعيد مغادرة الرحلات و84% لمواعيد الوصول - وهي النتائج التي تجعل من الاتحاد للطيران واحدةً من أكثر شركات الطيران موثوقية في العالم خلال 2018. وبلغ معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط في مطار أبوظبي الدولي 80% لمواعيد مغادرة الرحلات، و85% لمواعيد وصول الرحلات.

وأتمت الاتحاد للطيران 99.7% من الرحلات بحسب ما هو مخطط في 2018.

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: نتائج 2018 شهادة على استمرارنا في التركيز على دقة وسلامة عملياتنا. ويسرّنا أننا حققنا خلال ديسمبر 2018 أفضل النتائج التشغيلية منذ 2010 على صعيد معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط.

وهذا إنجاز كبير خلال واحد من أكثر المواسم ازدحاماً. ويتم احتساب معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط بناءً على وقت الوصول والمغادرة الفعلي للرحلة خلال 15 دقيقة من الوقت المحدد المُعلَن عنه للرحلة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة مختلفة من العوامل الخارجية مثل اضطراب الأحوال الجوية وازدحام المجال الجوي.