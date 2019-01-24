بالفيديو..بوينج تكشف عن مقصورة طائرتها الجديدة 777 إكس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة بوينج من خلال عرض رقمي عن بعض مزايا مقصورة طائرتها الجديدة 777 إكس، التي تقترب من الخروج من المصنع للمرة الأولى.

ومع طائرة777 إكس، تستند بوينج إلى مقصورات عائلتي الدريملاينر 777 و787 المفضلة لدى الركاب اليوم لتعزيز تجربة الطيران الإجمالية. وسوف يصل جميع الركاب على متن طائرات 777 إكس إلى وجهاتهم وهم بكامل نشاطهم وحيويتهم بفضل مقصورتها الواسعة والأعرض، وتقنيةSmoother Ride ، وجودة الهواء الأفضل في المقصورة، ودرجة الحرارة الأفضل، وجودة الصوت، والإضاءة الجديدة.

#بوينج تكشفعنمقصورةطائرتهاالجديدة777 إكسhttps://t.co/VWcrnDbevr#البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/29pq7y5gHW

— البيانالاقتصادي(@AlBayanBusiness) January 24, 2019

كما أن نوافذ الطائرة أصبحت أكبر ومرتفعة أكثر بما يسمح بدخول مزيد من الضوء، مع توفير إطلالة أفضل لجميع الركاب. وإضافة إلى ذلك، تتميز المقصورة بخزائن علوية أكبر تكفي لأن يضع كلّ راكب حقيبة داخلها، فضلاً عن سهولة إغلاقها ومن دون أن تعيق حركة المسافرين في الممر، مما يمنحهم الشعور بالراحة والرحابة في المقصورة.

ويتيح التصميم الداخلي الجديد كلياً في طائرة 777 إكس لشركات الطيران إمكانية تخصيص تصاميم مختلفة للمقصورة داخل نفس الطائرة بمجموعة متنوعة من خيارات السقف والخزائن، مما يعني أن شركات الطيران ستكون قادرة على إنشاء مقصورات متميزة تلبي احتياجات الركاب.

ومن المقرر أن تحلّق طائرة بوينج 777 إكس لأول مرة في الأجواء في عام 2019، على أن يتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز في عام 2020.