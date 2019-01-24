«ميرور»: قضاء العطلة في دبي حلم

المصدر: دبي - البيان

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية إن قضاء العطلات في دبي يعد حلماً يراود الكثيرين.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً عن العطلات في دبي، وأكدت فيه أن دبي تعد واحدة من أبرز وجهات العطلات وأشهرها على مستوى العالم.

ووصف التقرير دبي بأنها مدينة صاخبة تموج دوماً بحركة دائبة لا تهدأ بسبب كثرة روادها، سواء الذين يقصدونها للسياحة، أو للعمل أو للتجارة.

وفنّد تقرير «ميرور» الفكرة الشائعة لدى البعض أن دبي وجهة للسائحين الأغنياء فقط، وأكد أن دبي على النقيض من ذلك وجهة سياحية للجميع، حيث توفر باقات لرحلات سياحية تناسب كل الميزانيات، حتى المحدودة.

واستعرض التقرير، في ختامه، مجموعة من أبرز الوجهات لقضاء العطلات في دبي.