«دوبيزل»: خفض رسوم الخدمة 50 % يستقطب مزيداً من مستثمري العقار

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكد سامر عابدين، المدير العام لشركة دوبيزل العقارية أن الأيام الأخيرة شهدت بعض التطورات الإيجابية، التي من شأنها تعزيز قطاع العقارات في أعقاب المبادرات الحكومية، التي تم الإعلان عنها العام الماضي مثل «غداً 21».

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن عدد من القرارات، التي تنص على تخفيض رسوم عدد من الخدمات من بينها تسجيل وتجديد عقود الإيجار من قبل المؤجر بنسبة 50% في بلدية أبوظبي، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات في العاصمة، كما أنه سيستقطب العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهو ما سيعزز من مسيرة النمو والتطور الاقتصادي في الإمارات. وقال: تعتقد «دوبيزل العقارية» أن هذه الخطوة وكذلك الإصلاحات المتعلقة بإجراءات إصدار التأشيرات، ستحفز الطلب على العقارات في الدولة من قبل المستثمرين، وخاصة أنها ستمكن المستثمرين من الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات عند الاستثمار بقيمة 5 ملايين أو أكثر، وهو ما يؤكد أن الوقت الحالي هو الفرصة المثلى للاستثمار في سوق العقارات بالإمارات.

ووفقاً لأحدث بيانات «دوبيزل»، فإن أسعار العقارات السكنية في المناطق الرئيسة وصلت إلى مستويات تتناسب مع احتياجات المستثمرين في السوق العقاري. ووفقاً للتقرير، كانت أفضل 5 مجمعات سكنية تم البحث عنها عبر «دوبيزل» في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 «ذا فيلا» و«المرابع العربية» و«نخلة الجميرا» و«الينابيع - سبرينغز«و»مدن".