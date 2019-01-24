«ماجد الفطيم» تفتتح «سيتي سنتر صحار»

المصدر: Ⅶ صحار - سلطنة عمان - البيان

افتتحت «ماجد الفطيم» أمس «سيتي سنتر صحار»، ليكون بذلك وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الرابعة للشركة في سلطنة عُمان.

وأشارت الشركة إلى أنها استثمرت 45 مليون ريـال عماني (117 مليون دولار) في تشييد «سيتي سنتر صحار» الذي سيضم مجموعة من أبرز الأسماء والعلامات التجارية الإقليمية والدولية مثل «ذا بودي شوب» و«ماكس فاشن»، إلى جانب العديد من تجارب الترفيه وخيارات الطعام المتنوعة كالمقاهي والمطاعم العائلية. وسيوفر «سيتي سنتر صحار» خدماته لما يقارب 570.37 نسمة في ولاية صحار التي تطل على خليج عمان وتعد واحدة من أهم المدن الصناعية في السلطنة، إضافة إلى الزوار القادمين من الولايات المجاورة مثل لوى وشناص.

وقال حسام المنذري مدير أول مركز تسوق - عُمان لدى «ماجد الفطيم العقارية»: يشكل افتتاح المركز إنجازاً مهماً آخر ضمن استراتيجية تطوير استثمارات ماجد الفطيم في السلطنة، التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات والتجارب المتكاملة في مختلف مدن السلطنة التي تشهد نمواً ملحوظاً.

ويحتضن المركز 129 متجراً متنوعاً ولفرع هايبرماركت كارفور الـ12 في عُمان، الممتد على مساحة 7.348 متراً مربعاً، ومجمع ڤوكس سينما المؤلف من شاشات، ومركز ماجيك بلانيت الترفيهي، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 1000 سيارة. ويمثل «سيتي سنتر صحار» جزءاً من استراتيجية «ماجد الفطيم» الرامية إلى زيادة استثماراتها في سلطنة عُمان إلى 705 ملايين ريـال عُماني (1.8 مليار دولار) بحلول 2020، التي تضم مول عُمان.

أكاديمية

على صعيد آخر، أطلقت «ماجد الفطيم» أكاديمية تجارة التجزئة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمصممة وفق أحدث ما توصل إليه العلم في التطوير المهني لموظفي الشركات، وبناء جيل جديد من الرواد المبتكرين في قطاع التجزئة في الإمارات. وتركز الأكاديمية على برامج التعليم الديناميكية للموظفين الذين يديرون عمليات كارفور، حيث تسعى الشركة إلى تحفيز خطط نموها الطموحة. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 2500 موظف من فرص التطوير المهني التي تقدمها الأكاديمية خلال العام الجاري.

وتقع الأكاديمية في مقر كارفور في ابن بطوطة مول. ويتم التركيز على التعلم من دون الحاجة إلى الورق، وزرع 2.140 نبتةً حيةً تزين جدار مبنى الأكاديمية، وتسهم في بث 857.000 لتر من الأكسجين سنوياً في المبنى.

وكتحية ترحيب لجميع الطلاب فقد تم زراعة شجرة زيتون معمرة تبلغ 104 أعوام رمزاً تقليدياً للحكمة وتحفيز النمو الشخصي في الأكاديمية. يذكر أن نسبة 3 من كل 4 مديرين في كارفور استحقوا مناصبهم من خلال ترقياتهم داخل الشركة.