برنامج «المرأة في التجارة الدولية» يعزز تنافسية رائدات الأعمال عبر مواقع التواصل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استضافت دبي مؤخراً حدثاً خاصاً ببرنامج «المرأة في التجارة الدولية - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة «يو بي إس» العاملة في مجال اللوجستيات، ليقدم سلسلة من ورش العمل والحوارات التي احتضنها فندق العنوان بوليفارد تحت عنوان «التصدير عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وتهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تمكين رائدات الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط، في مجال التصدير عبر قنوات التواصل الاجتماعي. ويعد «برنامج المرأة في التجارة الدولية - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» جزءاً من برنامج عالمي يهدف إلى ربط 3 ملايين سيدة بالأسواق الدولية بحلول عام 2021، ويسعى إلى توفير مساحة إبداعية لتبادل المعارف وبناء شبكة من المعارف والمشاركة في ورش عمل توعوية.

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مدير برنامج المرأة في الإمارات: يعد التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات تمكين المرأة التي من شأنها تعزيز التنافسية لدى السيدات رائدات الأعمال.

وتركز المؤسسة على إبراز الشركات المحلية وخدماتها عبر قنواتها المعتادة، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي قنوات جديدة نسعى من خلالها إلى تعزيز قدرات المرأة، وتحفيز نموها. سنتعاون مع شركائنا بما فيهم شركة «يو بي إس» في المرحلة المقبلة لتقديم سلسلة من البرامج لدعم الريادة النسائية في المنطقة.

ورش وجلساتوأقيم عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية بحضور سيدات أعمال رائدات يحظين بشهرة واسعة، مثل كورديليا هنري، مؤسس شركة بيرل إيسينس، وألكسندرا مايا، مؤسس شركة «ذا هاوس أوف سوشيال».

واستهدفت ورش العمل السيدات اللائي يدرن أعمالاً خاصة بهن، بهدف مساعدتهن على تعزيز استراتيجية التسويق والعمليات اللوجستية حتى يتمكنَّ من اكتساب الأفضلية التنافسية من خلال تعزيز قدراتهن التجارية عبر مواقع التواصل.

تقنيات

وقالت دارا أوتويل، مديرة التسويق والعلاقات العامة والتنشيط في شركة «يو بي إس»، للرعاية وعمليات إكسبو 2020: وفّرت التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية موجة جديدة كلياً على صعيد ريادة الأعمال، حيث تمثل النساء جزءاً نشطاً من هذه الموجة، وتوفر مبادرة برنامج المرأة في التجارة الدولية - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورات تدريبية رقمية لشبكة من رائدات الأعمال المميزات، وأشعر بالفخر على الدور الذي تلعبه المرأة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، الذي يدعم رؤية إكسبو 2020.

وتلتزم شركة «يو بي إس» بدعم المبادرات التي تحدث فرقاً مؤثراً. ونظراً لكونها جهة عالمية تقدم 3% من إجمالي الناتج العالمي في مجال الخدمات اللوجستية، فقد استجابت «يو بي إس» للطلب المتزايد على استخدام التقنيات الرقمية من خلال الاستثمار في شبكة لوجستية عالمية ذكية يمكنها ربط رواد الأعمال عالمياً بشبكتها التي تغطي أكثر من 220 بلداً، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية على نطاق عالمي.