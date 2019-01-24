تعاون بين الدائرة الاقتصادية والمنطقة الحرة في عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع منطقة عجمان الحرة، وتغطي الاتفاقية آليات للتعاون المشترك بشأن السجل التجاري الموحد ورقابة الأسواق، وذلك من خلال الربط الإلكتروني وتعزيز قنوات التواصل المباشرة بين الجهتين.

وقع الاتفاقية علي النعيمي، مدير عام الدائرة، وفاطمة سالم، مدير عام المنطقة الحرة بالتكليف.

وقال علي النعيمي: انطلاقاً من حرصنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات في الإمارة، وبهدف توحيد الجهود المشتركة بيننا وبين منطقة عجمان الحرة، اتفقنا على آليات مشتركة بشأن خدمات حجز الأسماء التجارية، وتطوير سجل تجاري موحد لجميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى آليات لتلقي ومعالجة شكاوى حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مشتركة لمنشآت المنطقة الحرة.

وقالت فاطمة سالم: الاتفاقية خطوة مهمة نحو توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لدى الطرفين من خبرات علمية وعملية، مع التأكيد على تحقيق أهداف الدولة بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة، وذلك في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن جانبنا فإننا سنقوم بتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لتفعيل التعاون وتحقيق أهداف الاتفاقية.