أحمد بن سعيد يشهد مؤتمر «سيتا» الإقليمي في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي ورئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المؤتمر الإقليمي الأول لشركة «سيتا» للعام 2019، وذلك في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز» في دبي.

واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد على أهداف وتطلّعات «سيتا» المزود العالمي لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، للعام 2019 على مستوى منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وخاصة في ما يخص اتجاهات القطاع الرئيسة التي تؤثر على المنطقة.

وقالت باربرا داليبارد الرئيس التنفيذي في «سيتا»: تشرفنا بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي لعب دوراً ريادياً في دعم التطور الاقتصادي اللافت لدبي خلال الأعوام الـ25 الماضية، كما تولّى قيادة مسيرة التوسع الناجحة في قطاع الطيران، والذي يمثل اليوم نسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ونحن فخورون جداً بالترحيب به في حفلنا الإقليمي الأول لعام 2019.

وقال هاني الأسعد رئيس «سيتا» في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: يشهد قطاع الطيران تغيّرات وتطورات كبيرة، ونحن في «سيتا» نثق بإمكاناتنا وقدرتنا على دعم المطارات وشركات الطيران وغيرها من الجهات المعنية ضمن القطاع في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وذلك لتتمكن من إدارة هذا النمو بشكل أفضل عبر الاستخدام الذكي للتكنولوجيا المتقدّمة.

وأضاف: يؤكد اختيارنا لإمارة دبي لانطلاق أعمالنا الإقليمية على مكانة دولة الإمارات ضمن قطاع الطيران العالمي، كما تسعى «سيتا» إلى مواصلة دعم شركات الطيران والمطارات في الدولة عبر توفير أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في دعم نمو القطاع بشكل مستدام.

وخلال الحفل، استعرضت «سيتا» عدداً من الدراسات والإحصاءات التي تشير إلى التوقعات بنمو عدد المسافرين بواقع الضعف خلال الأعوام العشرين المقبلة، ليصل إلى 8.2 مليارات مسافر، ودور التكنولوجيا المتقدّمة في إدارة ومواكبة هذا النمو. وتشتمل الخطوات في هذا السياق على أتمتة جميع العمليات المرتبطة برحلات وتجارب المسافرين عبر استخدام الأجهزة البيومترية، وتتبع الأمتعة لتقليل الأخطاء وعدد الحقائب المفقودة، إضافة إلى مساعدة شركات الطيران والمطارات على تنظيم تدفق المسافرين.

وتعتزم «سيتا» خلال 2019 مواصلة استكشافها للتقنيات المتقدمة مثل تكنولوجيا بلوكتشين ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إيجاد حلول جديدة لتحسين تجارب المسافرين وإزالة العقبات، التي تعيق حركة المطارات.