«سكاي واردز» يفتتح مركزاً لخدمة الأعضاء بمطار دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

افتتح «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، مركزاً جديداً لخدمة الأعضاء في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وقام الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات ونيكولاس مور نائب رئيس أول طيران الإمارات لخدمات المطار بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح المركز، الذي يلبي جميع متطلبات أعضاء البرنامج الحاليين والجدد، بما في ذلك الإجابة عن جميع الاستفسارات، مثل كيفية التسجيل في البرنامج وإنشاء الملف الشخصي ووضع ملصقات خاصة بالأعضاء على الأمتعة وغيرها. ويتواجد موظفو سكاي واردز أيضاً في المركز لإعطاء معلومات وافية عن الفئات والأميال، ووسائل كسبها واستبدالها وكيفية الاستفادة قدر المستطاع من الأميال منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور نجيب بن خضر: نسعى من خلال افتتاح المركز إلى التواصل المباشر مع أعضاء برنامج سكاي واردز والارتقاء بتجربتهم معنا. ويستطيع الأعضاء زيارة المركز في أي وقت للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجونها سواء كانت تتعلق بفئات العضوية أو قائمة شركائنا أو حضور فعاليات خاصة في الوجهة التي يسافرون إليها«.

يقع مركز سكاي واردز طيران الإمارات الجديد في الكونكورس B في المبنى 3 بمطار دبي، ويوفر خدماته لأعضاء البرنامج الحاليين والجدد المغادرين من المبنى 3 أو المسافرين عبره. وبالإضافة إلى المركز الجديد، يستطيع الأعضاء الحصول على معلومات إضافية عن برنامج الولاء وعروض كسب واستبدال الأميال عبر قسم سكاي واردز في تطبيق طيران الإمارات أو الموقع الشبكي للبرنامج. كما يستطيع الأعضاء استخدام أي من قنوات التواصل الخاصة بطيران الإمارات، بما في ذلك الاستفسار المباشر عبر الهاتف على مدار الساعة.

ويزيد عدد أعضاء سكاي واردز حالياً على 23 مليون شخص. وبالإضافة إلى مكافآت تذاكر السفر والترقيات، يمكن للأعضاء كسب واستبدال أميال سكاي واردز مقابل تجارب عدة تشمل السفر ومشتريات المنتجات الفاخرة والإقامة الفندقية وغيرها. وأطلق البرنامج خلال العام الماضي عدداً من المبادرات كبرنامج»عائلتي" الذي يتيح لأفراد العائلة تجميع ما يصل إلى 100% من أميال سكاي واردز في حساب واحد، ما يسرع حصولهم على المكافآت، كما أبرم أيضاً شراكات جديدة شملت إطلاق بطاقات ائتمان مشتركة مع بنوك رائدة.