نشاط المقاولات يتصدّر قائمة الأكثر ترخيصاً خلال 30 يوماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تصدّر نشاط مقاولات مشاريع المباني على اختلاف أنواعها قائمة الأنشطة العشرة الأكثر تسجيلاً في الإمارات خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك وفقاً لإحصاءات السجل الاقتصادي الوطني.

وبحسب السجل الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فقد بلغ عدد الرخص التي جرى إصدارها في جميع إمارات الدولة لممارسة هذا النوع من النشاط 104 شركات خلال الفترة من 23 ديسمبر 2018 وحتى 23 يناير الجاري.

ويأتي الإقبال الكبير على ممارسة نشاط مقاولات المشاريع في ظل تواصل تنفيذ المشاريع الخدمية سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة، وذلك إلى جانب المشاريع الخاصة التي تنفذها الشركات العقارية العاملة في الدولة.

وحلّ نشاط التجارة العامة بالمرتبة الثانية في قائمة أكثر الأنشطة طلباً للترخيص خلال الفترة نفسها من الرصد، حيث وصل عدد الرخص التي أصدرتها دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة لممارسة النشاط 74 ترخيصاً، فيما جاء نشاط المشروبات الباردة والساخنة بالمرتبة الثالثة بواقع 57 رخصة.

واحتلت الرخص الصادرة لممارسة نشاط خدمات تأجير العقار المرتبة الرابعة.