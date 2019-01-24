«الاتحاد» تطلق حملة توظيف عالمية للانضمام إلى طاقم طائراتها

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الاتحاد للطيران، حملة توظيف عالمية واسعة النطاق بحثاً عن أشخاص يتمتعون بخبرة متميزة في قطاع الضيافة، وذلك للانضمام إلى طاقم طائراتها الرائد عالمياً. وتُنظم أيام التوظيف الدولي في 19 مدينة مختلفة في استراليا، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المملكة المتحدة، فرنسا، سلوفاكيا، تونس وجنوب أفريقيا.

وقالت ليندا سيليستينو، نائب الرئيس لشؤون تقديم تجربة الضيوف في الاتحاد للطيران: في كل مدينة، سندعو حوالي 120 شخصاً من أقوى المرشحين والذين يتمتعون بمهارات ضيافة عالية للانضمام إلينا في أيام التوظيف ودعم نمو أعمالنا المستقبلية. وعلى خلفية حملتنا التسويقية «الاختيار لك» التي أطلقناها مؤخراً، لن تكون هذه الحملة مجرد حملة توظيف. فنحن نأمل استقطاب شباب موهوبين ونشيطين من كلا الجنسين من مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم على خوض فرص عمل مذهلة وعيش تجارب جديدة في دولة الإمارات.

وإلى جانب تقديم معلومات مكثفة للمرشحين حول الحياة في أبوظبي ومتطلبات العمل مع الضيوف على ارتفاع 30 ألف قدم، ستقوم الشركة بمقابلات تقييم متعمّقة. وسيخضع مقدمو الطلبات الذين اجتازوا مقابلات التقييم بنجاح إلى برنامج تدريب مكثف يتضمن كافة نطاقات سلامة الطائرة وتقديم الخدمات ويقام في أكاديمية التدريب التابعة للاتحاد للطيران والفريدة من نوعها في أبوظبي.

ويحظى أفراد طاقم الطائرات بميزات مختلفة منها راتب لا يخضع للضريبة، تأمين صحي، مزايا سفر ميسّرة، وسائل نقل، ملابس خاصة، وأماكن إقامة مفروشة بالكامل ومقدمة من الشركة في أبوظبي، إضافة إلى خصومات متعددة في مطاعم وأماكن ترفيه مختلفة في العاصمة الإماراتية.