«مرجان» تروّج الفرص في «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

تستعرض «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملّك الحر في رأس الخيمة، الفرص والمزايا التنافسية المتاحة للمستثمرين في الإمارة، وذلك خلال مشاركتها في «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي» الذي تعقد فعالياته لغاية 23 يناير في فندق «ماريوت حي السفارات» في الرياض.

وأوضح المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» أن هذه هي المشاركة الأولى في المؤتمر منذ الإعلان عن تأسيس «مرجان» بوصفها مطوراً رئيساً لمشاريع التملّك الحر في الإمارة،

وأضاف: نحن على ثقة بأن المستثمرين السعوديين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرصة استثمارية ذات قيمة كبيرة سيجدون بـ«جزيرة المرجان» وجهة نموذجية لتوسعة محافظهم الاستثمارية والتطويرية.

وتوفر «جزيرة المرجان» 1600 غرفة فندقية فئة خمس نجوم قيد التشغيل من علامات مرموقة أمثال «فنادق ريكسوس» و«فنادق ومنتجعات هيلتون» و«آكور للفنادق»، وهناك 2000 وحدة سكنية تشمل مساكن «باب البحر»، و«باسفيك» من مجموعة «سيليكت».

وتقدم «مرجان» للمستثمرين حق التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإعادة 100% من رأس المال والأرباح في الوجهات التابعة لشركة «مرجان»، وتشمل الحوافز الأخرى الإعفاء التام من ضرائب الشركات وضرائب الدخل، باستثناء ضريبة قيمة مضافة لا تتعدى 5%.