502 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 502 مليون درهم، حيث تم تسجيل 75 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 108ملايين و59 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 60 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 30 مليون درهم. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 334 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 315 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 19 مليون درهم، أهمها بمنطقة مردف بقيمة 255 مليون درهم ورهن بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 35 مليون درهم.