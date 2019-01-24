«لويدز»: الإمارات اللاعب الرئيس في الشحن العابر بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

ذكرت صحيفة «لويدز ليست» البريطانية، أن الإمارات باتت اللاعب الرئيس في حركة الشحن العابر في منطقة الخليج العربي. ونشرت الصحيفة، التي تعد أقدم صحيفة في العالم تقريراً مفصلاً، أمس، عن التقدم الواضح الذي تحققه الإمارات في مجال الشحن البحري، وتجارة الحاويات في منطقة الخليج العربي، من خلال موانئ دبي العالمية، وميناء خليفة في أبوظبي.

واستعرض التقرير بالسرد التاريخي التوسّع في أعمال الشحن العابر بكل من مجموعة موانئ دبي العالمية، وميناء خليفة، وصفقات الاستحواذ التي أبرماها خلال السنوات الأخيرة، ومساهمتهما معاً في ضمان احتفاظ الإمارات بموقعها كمركز رئيس للخدمات اللوجستية في المنطقة.