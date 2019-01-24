«الاتحاد للطيران» تقاضي «آير برلين»

المصدر: Ⅶ أبوظبي – البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» بدء إجراءات قضائية أمام محكمة لندن العليا رداً على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في برلين من جانب الحارس القضائي لإدارة إعسار «آير برلين».

وتسعى «الاتحاد للطيران» إلى الحصول على قرار «إخلاء مسؤولية» من المحكمة الإنجليزية، باعتبارها الجهة القضائية المختصّة حصراً بالنظر في المنازعة.

وتؤكد الاتحاد للطيران أن القضية التي رفعتها الشركة الألمانية أمام محمكة برلين لطلب تعويض من «الاتحاد للطيران» تفتقر إلى صحة الوقائع والموضوع والأساس القانوني وأن القضية يجب أن تخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الإنجليزية بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران عن ثقة الشركة بالفوز في الدعوى.

وأضاف المتحدث: حيث إن الاتحاد للطيران قامت بضخ استثماراتها الأولية في شركة «آير برلين»، بصفة الطرف الثاني شركة عامة في المملكة المتحدة، فيجب أن تخضع العلاقة بين الشركتين للقانون الإنجليزي وتقع ضمن اختصاص المحاكم الإنجليزية. وعليه، فإن المحاكم الإنجليزية يجب أن تكون الجهة المختصة للفصل في هذه المنازعة.

كانت محكمة في برلين أعلنت في ديسمبر الماضي أن المسؤول عن إدارة اير برلين التي تمتلك فيها الاتحاد للطيران حصة 29% يقاضي الأخيرة، للتعويض عن خسائر بملياري يورو (2.26 مليار دولار).