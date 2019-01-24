الإمارات الأولى عالمياً بين «القوى المحركة»

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً بين القوى العالمية المحركة، وهي الدول التي تميز نفسها بأن لديها المرونة والزخم للتغلب على التحديات، على أساس أربع سمات، هي: الاختلاف والتميز والديناميكية والتفرد.

وذلك وفقاً لتصنيف أفضل الدول، الذي تم وضعه بالشراكة بين «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»، ووحدة تسويق الاتصالات العالمية لشركة VMLY&R وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.وتصدرت الإمارات إقليمياً، وجاءت في المركز 23 عالمياً ضمن أفضل 25 دولة، محافظة على ترتيبها السابق في 2018، بقائمة أفضل دول العالم، التي أصدرها أمس موقع «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»، الذي يعتمد تصنيفه على معايير مثل الريادة والمواطنة والانفتاح على الأعمال والقوة وجودة الحياة.

وفي التصنيفات الفرعية التي استندت إلى آراء الأشخاص حول وجهات نظرهم في 80 بلداً في 75 مقياساً مختلفاً، حصلت الإمارات على المركز السادس عشر في التأثير الثقافي متقدمة درجة عن تصنيفها في 2018، حيث تغطي تلك الفئة الأهمية الثقافية في نواحي الترفيه، والأزياء، وامتلاك ثقافة مؤثرة، والمعاصرة والسعادة.

وحلت الإمارات في المركز 3 في تصنيف مزاولة مهنة، والمركز 31 في التعليم، و23 في مقرات المؤسسات التجارية، و57 في تصنيف تأسيس عمل تجاري، و11 من حيث كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية والتأثير الاقتصادي والسياسي والقيادة، وحلت في المركز 15 في التفكير المتقدم، و11 في التأثير العالمي، والمركز 2 في الدراسة في الخارج.

حافظت سويسرا على مركزها الأول في التصنيف العالمي للسنة الثالثة على التوالي في تصنيف أفضل البلدان لعام 2019، وهو التقرير السنوي الذي يستند إلى مسح عالمي لأكثر من 20 ألف شخص. تحتل اليابان الآن المرتبة الثانية في الترتيب العام، حيث ارتفعت ثلاثة مراكز من عام 2018. واستكملت كندا وألمانيا والمملكة المتحدة المراكز الخمسة الأولى، تليها السويد وأستراليا والولايات المتحدة والنرويج وفرنسا. ومن الدول العربية حلت السعودية في المركز 32، ومصر 40، والمغرب 42، وعمان 63، والأردن 71، وتونس 72، ولبنان 76، والعراق في المركز 80.