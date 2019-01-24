اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي تجذب قادة القطاع في كوريا الجنوبية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع قادة قطاع الطاقة في كوريا الجنوبية، تهدف إلى استقطاب مشاركة فعّالة للشركات الكورية في المعرض.

جاءت الاجتماعات تزامناً مع حضور أعضاء اللجنة التنظيمية الاجتماع السنوي لشركات الطاقة الكورية الرائدة والمنظم من قبل وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول، كوريا. واستعرضت اللجنة آخر تطورات المؤتمر مع معالي يونمو سونج، وزير التجارة والصناعة والطاقة، بحضور مديرين ورؤساء تنفيذيين من كبرى شركات الطاقة الكورية، مثل شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة النفط الوطنية الكورية.

ووقّعت اللجنة التنظيمية مذكرة تفاهم مع العضو الكوري لمجلس الطاقة العالمي لدعم المشاركة الكورية في المعرض من خلال تخصيص جناح وطني في المعرض المصاحب للمؤتمر.

وستستضيف العاصمة أبوظبي المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019. وتعد هذه الدورة الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق الأوسط، فيما ستكون دولة الإمارات أول دولة في منظمة «أوبك» وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى 94 عاماً.

وقال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: الإمارات وكوريا شريكتان استراتيجيتان في قطاع الطاقة، من أبرزها الشراكات في النفط والغاز والطاقة المتجددة والنووية.

ولقد أثمرت المناقشات التي عقدناها هنا في سيول على تأكيد الدور الفعّال التي ستلعبه شركات الطاقة الكورية في كل من المؤتمر والمعرض المصاحب له، من خلال المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها هذه الشركات. وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات وعضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: «بدا مشجعاً الاهتمام في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين من قبل شركات الطاقة الكورية في الأيام القليلة الماضية، ما يعكس جاذبية أبوظبي بوصفها وجهة تجارية وسياحية، ومدينة تستقطب المؤتمرات».