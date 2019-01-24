«ياس مول» يطلق خصومات «كود ريد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق ياس مول فترة خصومات «كود ريد» تتيح دخول فرصة السحب والفوز بالجائزة الكبرى، التي تقدم بطاقة هدايا ياس مول بقيمة نصف مليون درهم يمكن إنفاقها في ياس مول وحلبة مرسى ياس وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي وفي أي من الفنادق السبعة الموجودة في جزيرة ياس.

وتوفر جزير ياس مرافق الإثارة والاسترخاء، حيث يمكن للفائز الاستمتاع في مغامرة مثيرة في إحدى الوجهات الترفيهية الثلاث في جزيرة ياس، ومن ثم الاستمتاع بأمسية مريحة في المنتجع الصحي في فندق ياس، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع فاخرة بأي من الفنادق في جزيرة ياس. وتتراوح خصومات كود ريد من 25% إلى 90% في ياس مول. ويمكن لأي شخص ينفق 200 درهم أو أكثر في ياس مول، الدخول في السحب على بطاقة الهدايا.