مذكرة تفاهم بين مركز دبي التجاري و«فايف كارنتز» لتنظيم فعاليات عالمية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت «دي إكس بي لايف»، المتخصصة في تقديم خدمات الفعاليات، التابعة لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، مذكّرة تفاهم مع شركة الفعاليات العالمية «فايف كارنتز» التي تتخذ من مدينة لوس أنجليس مقراً لها، بهدف تقديم فعاليات عالمية استثنائية في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتعدّ «فايف كارنتز» من أبرز منتجي المحتوى المبتكر حول العالم، ويحفل سجلها بتقديم فعاليات عالمية وتجارب لا تُنسى، بما في ذلك الاحتفالات الأوليمبية في العديد من المدن العالمية من لندن إلى سوتشي الروسية، ومراسم بطولات رياضية عالمية في أربع قارات حول العالم، واحتفالات الذكرى السنوية الوطنية ورأس السنة. وبلغ مجموع مشاهدي ما قدمته من عروض نحو 20 مليار شخص حول العالم، ونالت الشركة على مدى تاريخها الممتد العديد من الجوائز، بما في ذلك 14 جائزة إيمي، بخلاف ترشيحها للجائزة 29 مرة، وفوزها بـ 60 جائزة تلفزيونية.

وقّع مذكرة التفاهم خالد الحمادي، نائب الرئيس لخدمات الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، وسكوت جيفنز، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«فايف كارنتز»، بحضور هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي. وستعزّز هذه الشراكة التزام مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة الرائدة عالمياً في تنظيم واستضافة الفعاليات على المستوى الإقليمي، بأن يستمر في طليعة منظمي الفعاليات العالمية المتطورة والجذابة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المركز في دعم مكانة دبي الهادفة إلى زيادة الحركة السياحية للمدينة من خلال إقامة فعاليات عالمية المستوى.

وقال خالد الحمادي، نائب الرئيس لخدمات الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «ستعزّز خبرة «فايف كارنتز» قدرتنا على تقديم فعاليات كبرى تجتذب جمهوراً جديداً ومتنوعاً، وتتجاوز توقعات قطاع الترفيه».

وتجمع «دي إكس بي لايف» كبار خبراء القطاع لإنتاج مفاهيم مبتكرة، يدعمها التسويق الاستراتيجي وعمليات الإنتاج عالية الجودة. ومنذ نشأتها في عام 2016 كانت القوة الدافعة وراء إقامة العديد من الفعاليات الكبرى داخل الدولة وخارجها.