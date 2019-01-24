«باركلي للأصول» تتوسع في 6 أسواق العام الجاري

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «باركلي للأصول» للأسهم الخاصة عن نيتها التوسع دوليا وفتح مكاتب جديدة لها خلال العام 2019 بعد النتائج الإيجابية التي حققتها العام الماضي، بالرغم من الظروف الصعبة للسوق.

وأكد كل من عمر جاكسون وزميله مايك كلارك، الشركاء لدى باركلي للأصول، أن الشركة ستقوم خلال العام الجاري بافتتاح مكاتب جديدة لها في كل من مكسيكو سيتي، موسكو، كايب تاون، هونغ كونغ، سنغافورة وماربيا.

واختارت الشركة، التي تمكنت من جمع رأسمال يزيد على 500 مليون دولار أمريكي وتدير أصولا بقيمة أكبر بكثير، فتح مكاتبها في المدن الست هذه نظرا لتواجد أعداد كبيرة من المغتربين من أصحاب الدخل الجيد.

وقال جاكسون: نتطلع بإيجابية للعام 2019 مقارنة بالعام 2018، الذي بالرغم من كل الصعوبات شكل عاما رائعا بالنسبة للأسهم الخاصة. كانت البداية صعبة مقارنة بالعام 2017 حيث كانت الصفقات تأتي تباعا. تحد آخر تمثل في حجم رأس المال غير المنفق في صناديق الأسهم الخاصة مع تفاقم ظاهرة الشراء في مختلف أنحاء العالم.

وبمكاتب لها في دبي ولندن، تمكنت باركلي في 2018 من جمع 112.8 مليون دولار أمريكي بالمجمل، 16.2 مليون دولار جاءت من سوق التجزئة فيما جمع باقي المبلغ من المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما فاق الرقم المستهدف بفارق كبير.

وقال كلارك: ساعدنا هذا في العمل على المشاريع الطويلة الأمد ذات العوائد الثابتة. كما شهدت أعمالنا من مشاريع الإسكان الميسورة في المملكة المتحدة نموا كبيرا غير متوقع. أكبر إنجازاتنا كانت زيادة حصتنا السوقية في قطاع التمويل الإنمائي والقروض المؤقتة في المملكة المتحدة. زادت صفقاتنا بنسبة 60% عن 2017 وقد حققنا عوائد عالية من محفظتنا للقروض مستفيدين من مخزون رأس المال الكبير للمشاركة في مشاريع أكبر.

وتابع: إضافة لهذا، أتاحت لنا عملية الاستحواذ على شركة «كريبتيك العالمية» المتخصصة بتكنولوجيا البلوك تشين من المشاركة في صناعة تشهد نموا كبيرا وبحصة صغيرة من رأسمالنا. كل هذه مؤشرات بان العام 2019 سيكون مثيرا للغاية مع وجود بعض المشاريع الكبيرة أيضا على الهامش.