ارتفاع قياسي للودائع المصرفية إلى 1.745 تريليون درهم بنهاية ديسمبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الودائع المصرفية ارتفاعاً قياسياً بنهاية ديسمبر الماضي، يعد الأول من نوعه منذ 6 سنوات، حيث بلغت تريليوناً و745.6 مليار درهم.

وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي أمس عن أن شهر ديسمبر شهد زيادة في إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 16.8 مليار درهم نتيجة ارتفاع بمقدار 6.7 مليارات درهم في ودائع المقيمين وارتفاع بمقدار 10.1 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين لتبلغ تريليوناً و745.6 مليار بنهاية ديسمبر مقابل تريليون و738.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر بنسبة نمو 9.7%.

وكانت الودائع المصرفية قد حققت بنهاية شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها حيث بلغت تريليوناً و728.2 مليار درهم إلا أنها تراجعت بنهاية أكتوبر إلى تريليون و721.2 مليار درهم لترتد مرتفعة بنهاية نوفمبر إلى تريليون و738.8 مليار درهم وتواصل الصعود في ديسمبر لتحقق أعلى مستوياتها.

نمو

وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من تريليون و653.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر إلى تريليون و656.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر بزيادة مقدارها 21.1 مليار درهم.

وواصلت الودائع المصرفية تفوقها القياسي على القروض بالبنوك العاملة في الدولة للشهر الحادي والعشرين على التوالي بإجمالي 89 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

ويؤكد مؤشر استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر العشرين على التوالي على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017

عرض االنقد

وأكد تقرير المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.8% من تريليونين و854.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر إلي تريليونين و878 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن1)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، ارتفع بنسبة 1.3% من 479.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 485.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر، كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية، بنسبة1.6% من تريليون و288.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى تريليون و308.4 مليارات درهم بنهاية ديسمبر، وأكد تقرير المصرف ارتفاع عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة، بنسبة 0.6% من تريليون و593.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى تريليون و602.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وعزا التقرير الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 6.2 مليارات درهم في الودائع النقدية، مقابل انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، كما أرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع عرض النقد ن1، وارتفاع بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، في حين يعود الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى ارتفاع عرض النقد ن1 ون2 مقابل انخفاض بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.