سعود بن صقر يستقبل رئيسي مجموعتي البحر الكويتية و«كاتربلر»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد.. عصام البحر رئيس مجموعة البحر الكويتية وبوب ديلانج رئيس مجموعة كاتربلر.

وبحث سموه مع الحضور تطورات قطاع الصناعة والمعدات والتحجير.. كما استمع سموه لشرح عن الشراكات القائمة بين المؤسستين العالميتين والتعاون القائمة بينهما وبين الشركات العاملة في رأس الخيمة.

وأكد سموه أهمية توسيع التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين مختلف الشركات الخليجية وتعزيز ممارسة الأعمال التي من شأنها ترسيخ المكانة المؤثرة للاقتصاد الخليجي على الخارطة الدولية.

حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في حكومة رأس الخيمة.