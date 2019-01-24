«كولوني» تستحوذ على منصة لـ «أبراج»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أبرمت شركتا «أبراج القابضة» و«أبراج إنفستمنت مانجمنت ليمتد» اتفاقاً نهائياً مع شركة «كولوني كابيتال» الأمريكية للاستثمار، تستحوذ الأخيرة بموجبه على المنصة التي تمتلكها مجموعة «أبراج» لإدارة الثروات الخاصة في أمريكا اللاتينية.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس بأن الاتفاق أبُرِمَ من خلال شركتي «برايس وتر هاووس كوبرز» و«ديلويت»، وهما المصفيان المؤقتان المعينان من جانب المحكمة لتصفية مجموعة «أبراج». وأضافت الوكالة أنه من المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ في غضون الربع الأول من العام الجاري، وستغير «كولوني كابيتال» بموجبها اسم المنصة، حيث سيصبح «كولوني لاتام بارتنرز». وذكرت الوكالة أيضاً أن فريق الإدارة الحالي المسؤول عن إدارة المنصة سيستمر في قيادته لعمليات الشركة الجديدة في أمريكا اللاتينية بعد تغيير الاسم.