جسر للمفاجآت في «سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر الفجيرة»

المصدر: دبي - البيان

دعا «سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر الفجيرة» الزوار إلى التحليق في سماء دبي ومشاهدة معالمها الخلابة عبر لعبة الواقع الافتراضي الشائقة «جسر المفاجآت»، التي يستضيفها كل من «سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر الفجيرة» خلال الفترة حتى 15 فبراير.

وبهدف توفير أفضل الابتكارات الترفيهية العالمية على مقربة من أماكن إقامة السكان في المناطق الشمالية، ولمواصلة تحقيق اللحظات السعيدة والمتميزة للزوار من الشباب والعائلات، يستضيف كل من «سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر الفجيرة» هذا الشهر تجربة واقع افتراضي. وتم تثبيت جسر معلّق من الخشب والحبال على ارتفاع منخفض في كل من «سيتي سنتر الشارقة» وردهة الطعام في «سيتي سنتر الفجيرة»، حيث تقوم فكرة اللعبة على قبول المتسوقين لهذا التحدي وعبور الجسر بارتداء نظارة الواقع الافتراضي التي ستحلق بهم في سماء دبي في تجربة تحاكي الحياة الواقعية، مع الفرصة للفوز بجوائز مميزة في الوقت ذاته.

وقال محمد الريس، مدير أول مراكز «سيتي سنتر»، المناطق الشمالية: باتت تقنيات الواقع الافتراضي تستحوذ على صناعة الترفيه لقدرتها الفريدة على نقل الأشخاص إلى عالم ساحر وتوفيرها لإمكانيات ترفيهية غير محدودة. ويحرص كل من «سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر الفجيرة» دائماً على مواكبة أحدث التوجهات التقنية، وتوفير الفعاليات الجديدة والمبتكرة للسكان والسياح في المناطق الشمالية.

وستبهر لعبة «جسر المفاجآت» المشاركين بإمكانياتها المميزة كما أنها ستتيح لهم الفرصة للفوز بجوائز مميزة في الوقت ذاته. ويستطيع الزوار المشاركة في الفعالية عند إنفاق 200 درهم لدى أي من متاجر المركزين، كما تتاح لهم الفرصة أيضاً للدخول في السحب للفوز أسبوعياً ببطاقات «هديتي» بقيمة 10 آلاف درهم.