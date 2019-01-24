«سويفت»: 7.8 مليارات رسالة مالية بنمو 11.3 % خلال 2018

المصدر: Ⅶ بروكسل- البيان

تُبيَن أرقام «سويفت» أنه تمّ إرسال 31.31 مليون رسالة مالية في المتوّسط يومياً خلال عام 2018، وأن حركة إرسال الرسائل خلال العام ارتفعت إلى رقم قياسي غير مسبوق تجاوز 7.8 مليارات رسالة مالية. يبلغ معدّل هذه الزيادة 11.3% مقارنة بعام 2017 وزيادة بنسبة 56% في السنوات الخمس الماضية.

وقد تعزز هذا النمو في حركة الرسائل المالية بفضل تبنّي «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» على نطاق واسع، حيث تُشكل هذه الخدمة حالياً أكثر من نصف (55%) إرشادات الدفع العالمية، التي تمرّ عبر الشبكة، وذلك بعد سنتين فقط منذ إطلاقها.

صرّح غوتفريد ليبراندت، الرئيس التنفيذي لدى «سويفت»: «إن الزيادة في حركة مرور الرسائل المالية على شبكتنا أمر رائع حقّاً، وأنا سعيد لأننا سجّلنا رقماً قياسيّاً غير مسبوق وصل إلى 35 مليون رسالة في يوم واحد. وهذا لا يدّل على النمو الأوسع في الاقتصاد العالمي فحسب، بل أيضاً يؤكّد على ثقة القطاع المالي المستمرّة في «سويفت».

خلال عام 2018، واصلت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» والمدعومة من قِبل مئات المصارف، بما في ذلك أكثر من 50 من كبرى المصارف في العالم، إحداث تغيير جذري في مجال المصارف المراسلة وهي حالياً تستخدم لإرسال مدفوعات تتعدّى قيمتها 300 الإجمالية مليار دولار اميركي يومياً.