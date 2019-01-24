«موديز» ترفع تصنيف «آي دي بي آي» وتمنحه نظرة مستقبلية إيجابية

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين للتصنيف الائتماني تصنيفها للإصدارات غير المؤمنة طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لبنك التنمية الصناعية في الهند «آي دي بي آي»، وكذلك لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، من «B1» إلى «Ba2»، مع تعديل النظرة المستقبلية لكل من الإصدارات والفرع، ورفعها إلى نظرة إيجابية.

وأصدرت «موديز» أمس، تقريراً تضمن أحدث تصنيفاتها لإصدارات البنك وللفرع، وأفادت في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للإصدارات والفرع يعكس اعتقاد الوكالة بأن «آي دي بي آي» يحتفظ بمركز قوي في ما يتعلق بالتمويل والسيولة. وأشارت «موديز» في تقريرها أيضاً إلى اعتقادها بأن دعم حكومة الهندية لبنك «آي دي بي آي» سيظل قوياً، حتى وإن تراجعت قيمة الأسهم التي تمتلكها فيه.