«مجمع دبي للاستثمار» يعتزم إصدار صكوك

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

ينوي «مجمع دبي للاستثمار» المملوك لشركة «دبي للاستثمار» إصدار صكوك تستحق بعد خمس سنوات، وكلّف خمسة بنوك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين في شهادات الدخل الثابت، قبل الطرح المزمع للصكوك.

وقالت دبي للاستثمار، في بيان على موقع سوق «دبي» المالي، إن «مجمع دبي للاستثمار» كلّف «سيتي بنك» وبنك «دبي الإسلامي» وبنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «أبوظبي الأول» وبنك «إتش إس بي سي»، لترتيب الطرح. وعيّنت دبي للاستثمار شركة «المال كابيتال» مستشاراً مالياً لعملية إصدار الصكوك. وقالت دبي للاستثمار إن الاجتماعات مع مستثمرين محتملين ستعقد في «سنغافورة» و«هونغ كونغ» و«أبوظبي» و«دبي» و«لندن»، اعتباراً من يوم 25 يناير، قبل الموعد المقرر لطرح الصكوك.