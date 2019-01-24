المعرض الوطني للتوظيف ينطلق 6 فبراير

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 21 خلال الفترة 6-8 فبراير المقبل، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إذ يعد المعرض الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يقدم فرص توظيف للخريجين من أبناء الدولة في القطاع المصرفي والمالي، على مدار ثلاثة أيام.

ويركز المعرض على 3 محاور رئيسية، هي: «التطوير المهني والتدريب ووظائف المستقبل»، فيما يتوقع أن يشهد المعرض آلاف الزائرين من مواطني الدولة «من النساء والرجال»، للمنافسة على العديد من الوظائف، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية على المدى الطويل، والحصول على دورات تدريبية مجانية متخصصة في عدد من المهارات المهنية سيتم الإعلان عنها بواسطة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

دعم

أعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تسخير كل الإمكانات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في الجهات بالقطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أم خاصة، وضمان استمراريتها وتطورها الوظيفي بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة، وذلك وفق أفضل المناهج العلمية والتطبيقية والممارسات المحلية والعالمية.

جذب

من جانبه، أكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض الوطني للتوظيف في دورته الحادية والعشرين يعد واحداً من المنصات الأساسية والمهمة في عرض وتوفير فرص التدريب والتأهيل والعمل والتوظيف للمواطنين، ما يفتح آفاقاً أرحب لجذب الكوادر البشرية المواطنة للالتحاق بالعمل في العديد من الوظائف التخصصية والفنية والإدارية وغيرها.

جهود التوطين

أعرب جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للمعرض الوطني للتوظيف، مثمناً مبادرات سموه الكريمة لخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن المعرض يعد من أكبر الفعاليات دعماً للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات من أجل توطين الوظائف، حيث يلقي الضوء على المبادرات المتعددة والإنجازات التي حققتها الجهات الرسمية المسؤولة عن إعداد الخريجين من أبناء الدولة للحصول على وظائف في القطاع الخاص.