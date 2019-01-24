«ديلويت إنسايتس»: تحديات كبيرة أمام قطاع بيع الطاقة بالتجزئة

المصدر: دبي- البيان

يواجه قطاع المرافق العامة حول العالم حالة عدم استقرار مستمرة؛ بسبب عدة عوامل أبرزها التحولات التي تطرأ على أسواق الطاقة تحت تأثير ازدياد عادات وتوقعات العملاء، والتقنيات الناشئة، وإزالة عوائق دخول أسواق الطاقة أمام المزوّدين الجدد، بالإضافة إلى نشوء نماذج عمل جديدة تجعل مزوّدي الطاقة بالتجزئة يواجهون تهديداً وجودياً. هذا ما خلص إليه تقرير مجلة «ديلويت إنسايتس» تحت عنوان «توسيع آفاق التفكير لإيجاد طرق مبتكرة في قطاع بيع الطاقة بالتجزئة»، مؤكداً أن العديد من مزوّدي الطاقة بالتجزئة لا يستجيبون إلى هذه التهديدات بسرعة كافية.

وأكد التقرير، أنه إذا ما أراد مزوّدو الطاقة بالتجزئة المحافظة على وجودهم في الأسواق والمنافسة وسط هذه البيئة المتقلبة؛ فعليهم إعادة التفكير بمنهجية الابتكار لديهم. وقد قدمت مونيتور ديلويت «مستويات الطموح» الثلاثة، التي تهدف إلى تقييم مدى التزام الشركات بالابتكار، وهي: المستوى الأساسي، والمجاور، والتحوّلي.

وقال بارت كورنيليسن، الشريك والمسؤول عن قسم الطاقة والموارد في شركة ديلويت الشرق الأوسط والشريك المسؤول عن مونيتور ديلويت: «يعتقد العديد من مزوّدي الطاقة بالتجزئة أن الغالبية العظمى من الابتكارات لا تزال تركز على العمليات الأساسية مثل تحسين المنتجات والخدمات المعروفة بدلاً من التوسع إلى شرائح أو أعمال مجاورة أو اختراع منتجات أو خدمات جديدة كلياً وغير معروفة للأسواق سابقاً».

ويمكن لهذه المنهجية الضيقة للابتكار، أن تجعل شركات بيع الطاقة بالتجزئة تغفل عن المخاطر والفرص على حد سواء، الأمر الذي يتركها عرضةً لاختراق محتمل من قبل الداخلين الجدد إلى سوق الطاقة، ونماذج العمل الجديدة التي يبتكرها المنافسون الحاليون. من أجل مواجهة هذا الوضع، على مزوّدي الطاقة بالتجزئة أن يركزوا بشدة أكبر على الابتكارات على المستويين المجاور والتحولي، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وإلى توسيع الأسواق.

وقال عدنان فازلي، المدير والمسؤول في قسم الطاقة والموارد في قسم الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط: «نظراً لكثافة الطاقة العالية وقنوات استخدامها الكثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، من المهم أن تتأكد الشركات العاملة في قطاع بيع الطاقة بالتجزئة من أن نموذج عملها يتيح لها الحفاظ على تماشيها مع احتياجات عملائها وسرعة تغير الطلب على الطاقة، وذلك بهدف الحفاظ على القيمة لمساهميها».

ويشير التقرير إلى أن شركات بيع الطاقة بالتجزئة تواجه تحديات التهديدات السيبرانية، البيئة الناظمة، التطوّر السريع لتكنولوجيا تخزين البطاريات، تقارب المنظومات إلى جانب الداخلين الجدد إلى السوق.