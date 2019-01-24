360 مليوناً مبيعات 13 مركز تسوق مشاركاً بمهرجان التسوق

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

سجلت مراكز التسوق المشاركة في مهرجان دبي للتسوق حتى الآن نسبة مبيعات جيدة، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المبيعات خلال الأسبوعين المقبلين. منذ بدء حملة «تسوق أدر واربح»، تم تسجيل مبيعات بقيمة 360 مليون درهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الترويجية في 13 مركز تسوق مشاركاً. وتتزايد نسبة مشاركة المتسوقين في العروض يومياً وفقاً لمجموعة مراكز التسوق في دبي.

كانت النسخة الـ24 لمهرجان دبي للتسوق انطلقت بحملة «تسوق أدر واربح» التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي. وبفضل فرص ربح جوائز نقدية كبرى تصل إلى 200 ألف درهم أسبوعياً، أظهر المتسوقون حماساً كبيراً للمشاركة في العروض، نتج عن ذلك زيادة في نسبة البيع في جميع مراكز التسوق المشاركة. تهدف عروض مهرجان دبي للتسوق هذا العام إلى تعزيز قطاع التجزئة ودعم مراكز التسوق المشاركة بصفقات وعروض رائعة.

وخلال العرض الترويجي يحصل كل متسوق على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في «تسوق أدر واربح»، مع فرصة ربح جوائز نقدية تغير حياته. وشهد هذا الموسم حتى الآن 15 فائزاً محظوظاً، وما زال هناك فرصة لـ10 متسوقين آخرين للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 400 ألف درهم.

ومقارنة مع 1.6 مليون متسوق قاموا بزيارة مراكز التسوق خلال النسخة الأولى من مهرجان دبي للتسوق في عام 1996، يشارك أكثر من 50 مليون متسوق في عام 2018.