الاتحاد للطيران ترفع دعوى قضائية ضد "اير برلين"

المصدر: البيان الالكتروني

رفعت "الاتحاد للطيران" دعوى قضائية أمام محكمة لندن العليا رداً على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في برلين من جانب الحارس القضائي لإدارة إعسار "آير برلين - Air Berlin - ".وقال بيان لـ "الاتحاد للطيران" إنها تسعى للحصول على قرار "إخلاء مسؤولية" من المحكمة الإنجليزية باعتبارها الجهة القضائية المختصة حصرا بالنظر في المنازعة.

ووفقا للإعلان الصادر عن محكمة برلين الإقليمية في يوم 14 ديسمبر 2018 فإن الحارس القضائي لإدارة إعسار "آير برلين" تقدم بطلب للحصول على تعويض من "الاتحاد للطيران" بحجة إخلالها بالخطاب المرسل منها إلى "آير برلين Air Berlin" والمؤرخ في أبريل 2017.

وأكدت الاتحاد للطيران أن القضية تفتقر إلى صحة الوقائع والموضوع وأنها يجب أن تخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الإنجليزية بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين.

وينص القانون الأوروبي على اختصاص المحاكم الإنجليزية بنظر المنازعة ولذا يجب رفض الدعوى أمام محاكم برلين.

وأكد متحدث باسم الاتحاد للطيران أن القضية المرفوعة من الحارس القضائي لإدارة إعسار "آير برلين Air Berlin" تفتقر إلى الأساس القانوني"و نحن واثقون بأننا سنفوز في الدعوى".

وقال إن قيام "آير برلين Air Berlin" برفع قضية في محاكم برلين يخالف اتفاقية الاختصاص القضائي المبرمة بين الطرفين والتي تنص على ضرورة نظر الدعوى حصرا أمام المحاكم الإنجليزية.

وأضاف أن الاتحاد للطيران ضخت استثماراتها الأولية في شركة "آير برلين Air Berlin" بصفة الطرف الثاني شركة عامة في المملكة المتحدة لذلك يجب أن تخضع العلاقة بين الشركتين للقانون الإنجليزي وتقع ضمن اختصاص المحاكم الإنجليزية.