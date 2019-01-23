«أوراسكوم» المدرجة في ناسداك دبي تفوز بعقد في السعودية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة أوراسكوم للبناء المدرجة في بورصة ناسداك دبي أنها وقّعت اتفاقية لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مع هيئة المياه والكهرباء السعودية، بالتحالف مع شركات أخرى تشمل متيتو وشركة موه، وهي من كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة في قطاع تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان إلى بورصة ناسداك دبي أمس، إن محطة المعالجة المستقلة، التي وقّعت الاتفاقية الخاصة بها، تقع في مدينة الدمام في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.

وتعد اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي بداية الخطوات اللازمة للانتهاء من جميع الوثائق والعقود والاتفاقيات من أجل إنجاز التمويل للمشروع.

وسوف يتم إنشاء المشروع على أساس أسلوب البناء والإدارة والتسليم، وسوف تبلغ طاقته 200 ألف متر مكعب يومياً، ويمكن أن تتوسع إلى 350 ألف متر مكعب يومياً. وسوف تتولى أوراسكوم الإشراف على الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء. وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للبناء، إن هذا المشروع يُعدّ استمراراً لجهودنا لإنشاء محفظة مشاريع تتعلق بالمياه مثلما فعلنا في قطاع توليد الطاقة.

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