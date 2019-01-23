17.3 % نمو ناتج أبوظبي إلى 236 ملياراً في الربع الثالث 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

انعكست الزيادات الملحوظة في أسعار النفط خلال الفترة من يوليو 2017 إلى سبتمبر 2018، على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 236.33 مليار درهم بنمو 17.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والتي بلغ فيها 201.44 مليار درهم.

وأكد تقرير أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع ناتج أبوظبي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث لعام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مرجعاً ارتفاع الناتج بالأسعار الجارية بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية 46.3% حيث بلغت بنهاية الربع الثالث 98.1 مليار درهم مقابل 67.1 مليار درهم لنفس الفترة من 2017، وذلك بالتزامن مع ارتفاع متوسط أسعار النفط.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 11.7% بينما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني.

وزادت مساهمة الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية في ناتج أبوظبي إلى 41.5% خلال الربع الثالث مقارنة بنسبة 33.3% للربع الثالث من 2017، وتراجعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 66.7% للربع الثالث من 2017 إلى 58.5% للربع الثالث من 2018.

وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 2.8% حيث بلغت 138.1 مليارا بنهاية الربع الثالث مقارنة بنحو 134.3 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية 46.3%